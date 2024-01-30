Подмосковье 30 января 2024, 00:00 Сотрудники ГУСТ обработали более 7,5 тысячи обращений в соцсетях с начала года ГУСТ МО

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Более 7,5 тысячи вопросов по содержанию территорий поступило представителям ГУСТ МО через социальные сети с начала 2024 года. Работа специалистов помогает оперативно реагировать на нарушения.

Сотрудники ГУСТ МО ведут общение с жителями Подмосковья в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», а также в Telegram-каналах. После обработки обращения инспекторы выезжают на место проверки.

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Если факт нарушения подтверждается, они направляют запрос в управляющую компанию с требованием отреагировать и привести территории в порядок.

«Как только устранят все замечания, инспекторы предоставляют фотоотчет, который публикуется в социальных сетях», — рассказала руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

Чаще всего обращения жителей Московской области касались уборки снега и льда, вывоза мусора, содержания и ремонта детских площадок. Кроме того, вопросы затронули благоустройство тротуаров и дорог.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о модернизации системы ЖКХ в Московской области.

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