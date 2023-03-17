17 марта 2023, 16:38
Сотрудники государственных строительных ведомств получили благодарности губернатора Подмосковья
Сотрудники Главгосстройнадзора Подмосковья и «Мособлстройцнил» получили благодарность губернатора Андрея Воробьева за большой вклад в развитие надзорной деятельности в 2022 году. Их получили четыре человека.
Благодарность получили начальник сектора правового регулирования контрольно-надзорной деятельности службы координации контрольно-надзорной деятельности Главгосстройнадзора Евгений Казаков, замначальника управления — начальник отдела информационных технологий и организации деятельности организационного управления Главгосстройнадзора Кирилл Тюников и консультанты отдела обеспечения деятельности функционального заказчика государственных информационных систем «Мособлстройцнил» Алексей Овчинников и Ирина Мельникова.
Реклама
Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил главам округов ускорить программу реновации. По ней жители аварийных домов получают новое комфортное жилье.
Реклама
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Строительство
Реклама
Реклама