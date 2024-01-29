Подмосковье 29 января 2024, 13:57 Сотрудники Госавтоинспекции Подмосковья помогли вытащить машину из сугроба в Одинцове Госавтоинспекция Московской области

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Сотрудники Госавтоинспекции Подмосковья оказали помощь водителю, чей автомобиль застрял на дороге в Одинцовском округе. Инцидент произошел рядом с селом Троицкое.

Специалисты заметили машину, застрявшую в снежном плену, и незамедлительно пришли на помощь. В спасательной операции задействовали еще один автомобиль, водитель которого не остался безразличным к бедственному положению.

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По информации Госавтоинспекции Подмосковья, застрявший автомобиль вытащили при помощи буксировочного троса.

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