27 марта 2024, 15:14
Сотрудники Госавтоинспекции Одинцова напомнили о правилах перевозки детей в автомобиле
Сотрудники дорожной полиции провели профилактический рейд «Детское кресло» в Одинцове. Мероприятие направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров.
Автоинспекторы проконтролировали, как осуществляется перевозка детей в автомобилях. С водителями провели разъяснительную беседу и раздали информационные брошюры. Маленьким пассажирам подарили световозвращающие аксессуары.
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В ходе рейда сотрудники выявили одно нарушение правил перевозки детей и составили административный материал.
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