Подмосковье 27 марта 2024, 15:14 Сотрудники Госавтоинспекции Одинцова напомнили о правилах перевозки детей в автомобиле Пресс-служба администрации городского округа Одинцово

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Сотрудники дорожной полиции провели профилактический рейд «Детское кресло» в Одинцове. Мероприятие направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров.

Автоинспекторы проконтролировали, как осуществляется перевозка детей в автомобилях. С водителями провели разъяснительную беседу и раздали информационные брошюры. Маленьким пассажирам подарили световозвращающие аксессуары.

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В ходе рейда сотрудники выявили одно нарушение правил перевозки детей и составили административный материал.

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