Сотрудники ГИБДД вышли на рейд по выявлению пьяных водителей в Подмосковье

Сотрудники ГИБДД провели массовый рейд на подмосковных дорогах. Они выявляли тех, кто вечером пятницы не удержался и сел за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Одного из нетрезвых водителей инспекторы поймали в Клину. Первый тест показал нулевой результат, но от мужчины сильно пахло алкоголем. Сотрудники ГИБДД попросили пройти повторную экспертизу, которая дала положительный результат. Иногда алкотестер сразу не срабатывает. Но есть сотрудники полиции, которые на глаз могут определить, пьян человек или нет.

«Он не остановил транспортное средство, потом волновался очень и машину не смог остановить. На нейтральной скорости она поехала назад», — пояснил инспектор ДПС Евгений Кузнецов.

Надышался мужчина или все-таки напился, решит суд. Мужчину отстранили от управления транспортным средством. Еще один нетрезвый водитель устроил аварию в Солнечногорске. В результате ДТП чудом никто не пострадал.

«С Баранова он возможно выезжал. И так как был он очень не трезв, он маневр совершал неуверенно, крутил рулем, ударил сильно по газам. И ударил нас», — рассказал пострадавший.

Либо от стыда мужчина не мог пройти освидетельствование, либо здоровье подкачало. Но через 10 минут он все-таки справился со своей задачей. Тест показал 755 миллиграмм при пограничном значении 016. И хоть мужчина бил себя в грудь и говорил, что прошло 10 часов с момента, как он выпил, с результатом не поспоришь. Всего за этот рейд сотрудники ГИБДД поймали пятерых пьяных водителей.