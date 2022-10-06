Сотрудники ГИБДД в Подмосковье помогли доставить женщину в роддом | 360°

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Сотрудники ГИБДД в Подмосковье помогли доставить женщину в роддом

Подмосковные инспекторы ДПС доставили беременную женщину в роддом

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Водитель такси в Подмосковье обратился к сотрудникам ГИБДД. Мужчина рассказал, что ему нужна помощь — у его пассажирки начались схватки. Полицейские экстренно доставили женщину в роддом на служебном автомобиле.

Таксист попросил инспекторов довезти роженицу вместо него.

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«Благодаря оперативности сотрудников Госавтоинспекции беременную женщину удалось вовремя доставить в родовое отделение, где через несколько минут на свет появилась девочка», — сообщили в пресс-службе МВД по Московской области.

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Полицейских поблагодарили за оказанную помощь. Благодарность выразили родственники женщины и медики.

В конце августа жительница Подмосковья Наталья Морозова родила мальчика и девочку. Это уже третья двойня подряд в этой семье. Мама шестерых детей призналась, что была в шоке, когда узнала об этом. По ее словам, глава семейства до сих пор не пришел в себя. Новорожденных назвали Анжеликой и Артемом. Врачи из Наро-Фоминского перинатального центра отметили, что не помнят подобных случаев. В семье Морозовой такие истории уже случались.

Беременность

ГИБДД

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