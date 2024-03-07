Подмосковье 07 марта 2024, 14:58 Сотрудники ГИБДД в Красногорске вручили женщинам цветы накануне 8 Марта Фото: Госавтоинспекция Подмосковья

Читать 360tv в

Госавтоинсекция Подмосковья присоединилась к всероссийской акции «Цветочный патруль» и «8 Марта в каждый дом!». Автоледи поздравили с наступающим праздником и подарили тюльпаны и тематические сувениры.

Как рассказал в Минтрансе Подмосковья, в Красногорске замглвы министерства Виталий Резанов и руководитель окружного подразделения Александром Мельниковым вручили женщинам тюльпаны и поздравили с 8 Марта.

Реклама

В Госавтоинспекции отметили, что женщины с начала недели становятся участницами праздничных рейдов. К сотрудникам ведомства присоединились общественные организации, волонтеры, СМИ и другие активисты.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».