Подмосковье 13 января 2023, 16:24 Сотрудники ГИБДД проводили до дома перепутавших остановку женщину с шестью детьми в Домодедове

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Сотрудники ГИБДД из Домодедова помогли женщине с шестью детьми добраться до дома. Они ошиблись с остановкой и были вынуждены в вечернее время идти пешком по участку дороги без тротуара.

Сотрудник Госавтоинспекции Вячеслав Беспалов рассказал, что группа маленьких детей с женщиной на трассе в вечернее время выглядела подозрительно. Вместе с коллегой он предложил им помощь — детей посадили в служебное авто и медленно следовали за матерью с коляской до самого дома.

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«Женщина везет коляску по обочине, за ней гуськом пятеро малышей. Очень опасная ситуация. Пока ехали, дети рассказали, что ходили на каток, очень было весело, мы очень подружились», — поделился полицейский.

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Многодетная мама Наталья Коротина поблагодарила сотрудников ГИБДД за помощь. Позже начальник ведомства Сергей Кузьмин вручил детям сладкие подарки и напомнил о важности использования светоотражающих элементов на одежде.

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