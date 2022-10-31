Сотрудники ГИБДД провели рейд по выявлению пьяных водителей на дорогах Балашихи | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 19:11 Сотрудники ГИБДД провели рейд по выявлению пьяных водителей на дорогах Балашихи

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Сотрудники ГИБДД провели массовый рейд на дорогах Балашихи. Инспекторы выявляли тех, кто не удержался и сел за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Основная задача — профилактика нарушений ПДД.

Во время рейда проверили более 100 автомобилей. Водителей в нетрезвом состоянии не выявили.

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Краткий диалог и визуальный осмотр позволяют оценить состояние каждого водителя. Если запаха алкоголя нет, поведение адекватное, ему дают тематическую листовку и желают счастливого пути. Попадись же автолюбитель под градусом, дальнейший сценарий понятен. Начальник отделения по пропаганде безопасного дорожного движения Алевтина Кудинова рассказала, что за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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«За вождение в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф — 30 тысяч рублей с лишением водительских прав до двух лет. За повторное нарушение — штраф в разы больше, возможна конфискация автомобиля и лишение свободы», — добавила она.

Такие рейды называются целевыми и проводятся четыре раза в месяц. Госавтоинспекторы работают сразу на пяти точках. Проверяют водителей массово. Автомобили загоняют в специальные коридоры, они обозначены сигнальными конусами. Так что пробок на дороге не возникает.

Основная задача — профилактика нарушений ПДД для того, чтобы за рулем были только ответственные и трезвые водители.

С начала года в Подмосковье произошло 294 ДТП с водителями, которые оказались под градусом. В этих авариях 83 человека погибли и 389 получили различные травмы.

Ранее Андрей Воробьев поручил повысить безопасность на дорогах Подмосковья.