Сотрудники ГИБДД провели рейд по выявлению пьяных водителей на дорогах Балашихи | 360°

31 октября 2022, 19:11
Сотрудники ГИБДД провели рейд по выявлению пьяных водителей на дорогах Балашихи
Сотрудники ГИБДД провели массовый рейд на дорогах Балашихи. Инспекторы выявляли тех, кто не удержался и сел за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Основная задача — профилактика нарушений ПДД.
Во время рейда проверили более 100 автомобилей. Водителей в нетрезвом состоянии не выявили.
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Краткий диалог и визуальный осмотр позволяют оценить состояние каждого водителя. Если запаха алкоголя нет, поведение адекватное, ему дают тематическую листовку и желают счастливого пути. Попадись же автолюбитель под градусом, дальнейший сценарий понятен. Начальник отделения по пропаганде безопасного дорожного движения Алевтина Кудинова рассказала, что за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена административная и уголовная ответственность.
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«За вождение в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф — 30 тысяч рублей с лишением водительских прав до двух лет. За повторное нарушение — штраф в разы больше, возможна конфискация автомобиля и лишение свободы», — добавила она.
Такие рейды называются целевыми и проводятся четыре раза в месяц. Госавтоинспекторы работают сразу на пяти точках. Проверяют водителей массово. Автомобили загоняют в специальные коридоры, они обозначены сигнальными конусами. Так что пробок на дороге не возникает.
Основная задача — профилактика нарушений ПДД для того, чтобы за рулем были только ответственные и трезвые водители.
С начала года в Подмосковье произошло 294 ДТП с водителями, которые оказались под градусом. В этих авариях 83 человека погибли и 389 получили различные травмы.
Ранее Андрей Воробьев поручил повысить безопасность на дорогах Подмосковья.
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Балашиха
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