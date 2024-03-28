Подмосковье 28 марта 2024, 23:21 Сотрудники ГИБДД провели акцию «Безопасный двор» в Ленинском городском округе Администрация Ленинский г.о.

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Сотрудники ГИБДД в Ленинском городском округе совместно с представителями региональной общественной организации «Союз безопасности дорожного движения» провели акцию «Безопасный двор». Мероприятие состоялось в микрорайоне Видного при поддержке отряда юных инспекторов движения.

Как сообщает пресс-служба главы муниципального образования Станислава Каторова, организаторы акции напомнили жителям о правилах поведения во дворах многоквартирных домов во время прогулок. Автоинспекторы выделили наиболее распространенные ошибки, которые допускают пешеходы.

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Отдельное внимание уделили автолюбителям, которым инспекторы напомнили о правилах проезда по внутридворовой территории. Информационные таблички с рекомендациями по правилам дорожного движения разместили на припаркованных автомобилях.

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