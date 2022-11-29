Подмосковье 29 ноября 2022, 09:04 Сотрудники ГИБДД поздравили жительниц Солнечногорска с Днем матери

Читать 360tv в

В центре Солнечногорска сотрудники ГИБДД, администрации округа и местной автошколы провели праздничный рейд и поздравили с Днем матери автоледи и пешеходов. У собравшихся в арсенале было более 50 роз, открытки, конфеты, памятки ПДД и светоотражающие значки для детей.

Реклама

Рейд длился более получаса. За это время инспекторы ДПС получили от жительниц Солнечногорска множество улыбок и теплых слов в ответ на поздравления. К следующим праздникам сотрудники ГИБДД пообещали подготовить новые сюрпризы.

«Мы проводим такие акции 8 Марта, поздравляем автоледи. Ко Дню матери решили также приурочить [акцию] по поручению врио главы Константина Михалькова», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Константин Русов.

В ходе праздничного рейда инспекторы напомнили автоледи о правилах перевозки самых маленьких жителей округа.

«Раньше более безответственно относились люди [к правилам перевозки детей]. Потому что сейчас напоминаем, раздаем памятки, и наши мамы соблюдают правила. Это хорошо», — сказал инспектор ДПС отдела ГИБДД ОМВД России по городскому округу Солнечногорск Павел Терентьев.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».