Подмосковье 07 марта 2023, 12:58 Сотрудники ГИБДД поздравили автомобилисток из Химок с 8 Марта

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Сотрудники химкинской Госавтоинспекции в преддверии 8 Марта провели акцию «Цветы для автоледи». Цветы и поздравления получили не только те, кто был за рулем, но и пассажирки авто, и женщины-пешеходы. Такая акция проходит в Химках каждый год.

Полицейские в ходе акции напомнили женщинам о важности соблюдения правил дорожного движения и использования удерживающих устройств при перевозке детей. Вместе с цветами инспекторы вручили автолюбительницам памятку вежливого водителя и световозвращающие браслеты. С таким браслетом пешехода видно на расстоянии 200 метров.

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Женщин-пешеходов порадовали праздничными букетами и добрыми словами участковые уполномоченные полиции.

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«Сегодня в Химках в рамках ежегодной акции „8 марта — в каждый дом“ проводилось мероприятие, в ходе которого женщин-автомобилисток поздравляли с наступающим праздником, желали удачи на дорогах и вручали букеты цветов», — рассказал инспектор дорожно-патрульной службы городского округа Химки Антон Федотов.

По инициативе главы Химок Дмитрия Волошина в округе регулярно проходят акции, призванные напоминать горожанам о безопасности на дорогах и железнодорожных путях.

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