Сотрудники ГИБДД Подмосковья начали проверять соблюдение правил перевозки детей в машинах

В новогодние праздники сотрудники ГИБДД проводят в Московской области профилактическое мероприятие «Детское кресло». Его организуют с целью проверить, как водители соблюдают правила перевозки детей в автомобилях, сообщила пресс-служба ведомства.

Массовые проверки автомобилей на наличие кресел для перевозки детей проходят в каждом городе региона.

Также инспекторы ГИБДД продолжают проверки и выявление водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее стало известно, что в 2022-м году у ГИБДД могут появиться экспресс-тесты для ловли пьяных водителей.