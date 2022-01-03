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    03 января 2022, 20:19

    Сотрудники ГИБДД Подмосковья начали проверять соблюдение правил перевозки детей в машинах

    Анастасия Максимовских

    В новогодние праздники сотрудники ГИБДД проводят в Московской области профилактическое мероприятие «Детское кресло». Его организуют с целью проверить, как водители соблюдают правила перевозки детей в автомобилях, сообщила пресс-служба ведомства.

    Сотрудники ГИБДД Подмосковья начали проверять соблюдение правил перевозки детей в машинах

    Массовые проверки автомобилей на наличие кресел для перевозки детей проходят в каждом городе региона.

    Также инспекторы ГИБДД продолжают проверки и выявление водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения.

    Ранее стало известно, что в 2022-м году у ГИБДД могут появиться экспресс-тесты для ловли пьяных водителей.