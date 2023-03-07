Подмосковье 07 марта 2023, 21:16 Сотрудники ГИБДД Мытищ поздравили женщин с 8 Марта

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Сотрудники ГИБДД поздравили жительниц Мытищ с Международным женским днем. Главным по поздравлениям стал инспектор дорожно-патрульной службы, лейтенант полиции Александр Анастасиади.

«Здравствуйте, инспектор ДПС, лейтенант полиции Макарчуков ГИБДД Мытищ, будьте добры документы, пожалуйста. С наступающим 8 Марта вас!» — поздравил инспектор автолюбительницу.

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«Я думала, это какой-то план-перехват, а тут такой шикарный букет. Просто удивительно. Спасибо!» — ответила автоледи.

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Акцию назвали «8 Марта — в каждый дом». Букеты дарили сотрудники ГИБДД по всей Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил супружескую пару из Люберец с рождением 13-го ребенка. Он пожелал младенцу крепкого здоровья, а его матери — скорейшего восстановления.

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