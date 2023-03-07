Подмосковье 07 марта 2023, 17:19 Сотрудники ГИБДД из Солнечногорска подарили более сотни букетов автомобилисткам перед 8 Марта

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Инспекторы ГИБДД провели в Солнечногорске традиционную акцию «Цветы для автоледи» в преддверии 8 Марта. Они подарили автомобилисткам около сотни весенних букетов.

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Акция проходила около памятника Давиду Абрамовичу Драгунскому. Сотрудники Госавтоинспекции напомнили женщинам о необходимости соблюдения правил дорожного движения и пожелали здоровья, семейного благополучия, успехов и весеннего настроения.

«Дежурства с цветами на дорогах города уже давно стали доброй традицией. В канун 8 Марта мужчины в погонах вместо требования предъявить документы, вручают весенние букеты десяткам автоледи», — рассказал отметил заместитель начальника отдела ГИБДД ОМВД России по городскому округу Солнечногорск Сергей Стрельцов.

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