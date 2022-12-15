Подмосковье 15 декабря 2022, 17:52 Сотрудники ГИБДД из Химок и Солнечногорска проверили соблюдение правил перевозки детей в микрорайоне Сходня

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Сотрудники ГИБДД из Химок и Солнечногорска ранним утром провели совместный рейд «Ребенок-пассажир». Инспекторы проконтролировали соблюдение правил перевозки детей на территории Сходни, которая граничит между двумя округами.

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Инспекторы проверили 60 автомобилистов. Двое из них будут привлечены к административной ответственности за перевозку детей без удерживающего устройства.

Штраф за поездку без детского кресла составляет 3000 рублей. Однако не все задумываются, что это нарушение в случае аварии может стоить юному пассажиру жизни.

Подобные рейды инспекторы ГИБДД проводят на дорогах регулярно. Детям дарят яркие светоотражающие наклейки, взрослым — памятку по правильному подбору удерживающего устройства для перевозки несовершеннолетних.

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