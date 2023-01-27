Подмосковье 27 января 2023, 17:02 Сотрудники газовой службы проверили оборудование в деревне Ложки

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Сотрудники газовой службы проверили исправность работы оборудования в деревне Ложки. Они частично заменили гибкую проводку в квартире маломобильного местного жителя.

Качество работы газовщиков оценивали инспекторы Госжилинспекции Московской области. Такие проверки активно ведутся по всему Подмосковью.

«Должен быть договор заключен со спецорганизацией. Причем хочу отметить, что это не право жителя, нанимателя квартир — это его обязанность. В случае заключения договора со спецорганизацией регулярно осуществляются проверки, соответственно, жители обязаны впустить для проведения мероприятия спецорганизацию при предъявлении документов, удостоверяющих личность», — рассказал заведующий ТО № 2 ГЖИ МО Сергей Клепалов.

Специалисты напомнили, что самостоятельно ремонтировать или обновлять газовую технику строго запрещено. Ведь только профессионалы знают, как безопасно и правильно проводить такие работы.

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