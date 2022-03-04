Сотрудники ГАИ поздравили женщин-водителей Подольска с 8 Марта

В Подольске сотрудники Госавтоинспекции в преддверии 8 Марта поздравили участниц дорожного движения. Документы у остановленных автоледи они не проверяли — просто дарили цветы.

В Московской области стартовали праздничные акции «Цветы для автоледи» и «8 Марта — в каждый дом». Подольские госавтоинспекторы к ним присоединились: пряча за спиной цветы, останавливали машины с женщинами-водителями.

Сотрудники ГАИ поясняли обеспокоенным автоледи, что документы проверять не собираются — хотят только искренне поздравить с наступающим Международным женским днем. Но возможность совместить приятное с полезным правоохранители все же не упустили и вместе с тюльпанами подарили автолюбительницам веер-памятку.

«Он не только красочный и яркий. <…> Удобно прочитать и ознакомиться с правилами безопасности в дорожно-транспортной среде для пассажиров, водителей и пешеходов», — пояснила инспектор группы пропаганды БДД ГАИ Подольска и капитан полиции Юлия Шматкова.

В памятке в том числе рассказали, как пользоваться светоотражателями, избежать ДТП в мотосезон и что делать перед тем, как отправиться на машине к морю.

Акции «Цветы для автоледи» и «8 Марта — в каждый дом» проходят в разных городах Подмосковья. Женщин-водителей призывают не волноваться, если перед праздниками их внезапно остановит экипаж ГАИ.