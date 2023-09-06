06 сентября 2023, 16:13
Сотрудники ГАИ напомнили водителям Лобни правила перевозки юных пассажиров
В Лобне сотрудники подмосковной Госавтоинспекции провели профилактическую акцию «Маленький пассажир — большая ответственность». Они напомнили водителям о правилах перевозки детей в автомобилях.
Мероприятие организовали в рамках проекта «Внимание — дети!». Правоохранителям помогли волонтеры. Саму акцию назвали «Маленький пассажир — большая ответственность».
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ПДД обязывает водителей использовать для перевозки детей детские удерживающие устройства с ремнем безопасности.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Лобня
ПДД
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