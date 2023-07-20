Подмосковье 20 июля 2023, 05:00 Сотрудники Фонда капитального ремонта проверили ход работ в 10 городских округах Подмосковья на прошлой неделе ФКР

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Подведомственный Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области Фонд капитального ремонта совершил выезды в 10 городских округов в период с 10 по 16 июля. Руководители проектов работ с профильной комиссией посетили Шаховскую, Мытищи, Можайск, Рузу, Раменское, Жуковский, Сергиев Посад, Волоколамск, Щелково и Богородский округ.

Масштабное обновление жилищного фонда проходит в Подмосковье с 2014 года. За это время благодаря Фонду капремонта в регионе отремонтировали более 35% всех многоквартирных домов. Контроль за ходом проведения работ специалисты проводят еженедельно.

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Среди ключевых задач руководителей проектов фонда является решение вопросов взаимодействия с подрядными организациями, администрацией и общественностью на территории городских округов с момента заключения договора на проведение строительно-монтажных работ до подписания акта выполненного ремонты и оплаты. При необходимости специалистов сопровождают сотрудники Управления технического надзора капитального ремонта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить контроль за состоянием дворов. За полгода жители подали более 330 тысяч жалоб и предложений, касающихся придомовых территорий.

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