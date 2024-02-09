09 февраля 2024, 18:50
Сотрудники Фонда капитального ремонта Подмосковья собрали гумпомощь для бойцов СВО
Сотрудники подмосковного Фонда капитального ремонта собрали гуманитарную помощь для военнослужащих, находящихся в зоне СВО. На собранные средства удалось закупить необходимые вещи для наших бойцов.
Так, в ближайшее время в зону проведения специальной военной операции отправится гуманитарный груз с термобельем, утепленными резиновыми сапогами, балаклавами, индивидуальными перевязочными пакетами и другими нужными военным вещами.
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Своим примером сотрудники ФКР призывают всех неравнодушных присоединяться к подобным акциям.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников спецоперации в регионе.
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