Подмосковье 09 февраля 2024, 18:50 Сотрудники Фонда капитального ремонта Подмосковья собрали гумпомощь для бойцов СВО ФКР

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Сотрудники подмосковного Фонда капитального ремонта собрали гуманитарную помощь для военнослужащих, находящихся в зоне СВО. На собранные средства удалось закупить необходимые вещи для наших бойцов.

Так, в ближайшее время в зону проведения специальной военной операции отправится гуманитарный груз с термобельем, утепленными резиновыми сапогами, балаклавами, индивидуальными перевязочными пакетами и другими нужными военным вещами.

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Своим примером сотрудники ФКР призывают всех неравнодушных присоединяться к подобным акциям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников спецоперации в регионе.

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