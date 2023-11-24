Подмосковье 24 ноября 2023, 15:59 Сотрудники Фонда капитального ремонта Подмосковья получили награды президента ФКР

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Благодарность президента России Владимира Путина за активное участие в реализации специальных проектов и высокие достижения в работе получили два сотрудника Фонда капремонта Подмосковья. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.

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Награды вручили в Кремле в торжественной обстановке. Их получили Олег Пономарев и Владислав Татаренко. Первый — руководитель проекта Центра управления проектами Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области, второй — его помощник.

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В этот же день губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды многодетным семьям ко Дню матери. Глава региона отметил, что для него это большая честь — передать ордена «Родительская слава».

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