01 апреля 2024, 16:15
Сотрудники Егорьевского лесничества потушили условный пожар во время учений
Сотрудники Егорьевского лесничества провели учения по тушению пожара на территории лесного фонда. По сценарию огонь вспыхнул из-за поджога травы.
Как рассказали в комитете лесного хозяйства Московской области, условный пожар потушили в кратчайшие сроки при помощи БПЛА и другой техники.
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Сотрудники лесничества также отработали умение оперативно обмениваться информацией между Центрлесхозом и Мособллесом через единую городскую диспетчерскую службу в условиях экстремальной ситуации.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Лесные пожары
Егорьевск
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