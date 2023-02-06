Подмосковье 06 февраля 2023, 23:29 Сотрудники ДПС спасли жизнь послушнику монастыря в Серпухове

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В Серпухове послушнику монастыря Евгению стало плохо за рулем. Посреди оживленной трассы у него подскочило давление, и он начал терять сознание, однако на помощь вовремя пришли дорожные инспекторы.

По словам Евгения, он включил аварийный сигнал и остановился. Далее все было в тумане, однако мужчина все же запомнил лица инспекторов, которые отвезли его в больницу.

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«Находясь на маршруте патрулирования, проезжая улицы Ворошилова и Горького, мы увидели с моим напарником, что посреди светофора стоит машина на аварийной сигнализации», — рассказал сотрудник ДПС Иван Филин.

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Инспекторы остановились и подошли к водителю. Мужчина вышел из машины и начал тяжело дышать. После этого сотрудники ДПС отвезли Евгения в медучреждение.

«Все, что могли, они сделали. Профессионально, оперативно. Оказали мне помощь, доставили в больницу. Большое им за это спасибо», — добавил Евгений.

Послушник Евгений верит в Бога и его посланников. Теперь мужчина продолжит патрулировать территорию монастыря вместе со своим псом Арбатом.

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