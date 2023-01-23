Подмосковье 23 января 2023, 11:14 Сотрудники ДПС спасли водителя с инсультом в Подмосковье РИА «Новости»

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Автоинспекторы Московской области спасли водителя, у которого по дороге из Рязани в Москву случился инсульт. РИАМО сообщило, что тревогу забила супруга пострадавшего, когда тот перестал выходить на связь.

Капитан полиции Кирилл Ермеев и старший лейтенант полиции Александр Борисов определили приблизительный маршрут движения автомобиля и отправились на поиски. На 133-м километре трассы Р-22 «Каспий» автоинспекторы обнаружили транспортное средство. Автомобиль стоял на обочине, а в салоне сидел мужчина с признаками инсульта: несвязная речь, замедленная реакция и неподвижность конечностей.

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Сотрудники ДПС вызвали скорую и сообщили родственникам о местонахождении пострадавшего. Медики забрали пострадавшего для дальнейшей госпитализации. Сейчас мужчина проходит лечение. Отмечается, что его жизни ничто не угрожает.

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