Сотрудники дорожно-транспортного комплекса Подмосковья передали беженцам ЛДНР более 7 тысяч предметов одежды

Сотрудники дорожно-транспортного комплекса Подмосковья собрали для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик более 80 коробок с необходимыми вещами. Также к помощи присоединились сотрудники областного Минтранса, «Мосавтодора», «Мострансавто».

Они передали в подмосковные лагеря в Пушкино, Подольске, Коломне, Зарайске, Волоколамске и Клину более семи тысяч предметов одежды и другие необходимые вещи, например предметы личной гигиены.

Зампредседателя правительства Московской области Анна Кротова рассказала, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил провести опрос беженцев на тему того, что им нужно.

«По предоставленному от них списку были приобретены необходимые товары. Мы постарались учесть все запросы людей, многие из них просили детские вещи и средства личной гигиены», — рассказала Кротова.

Помогли и областные перевозчики: они дали бесплатный транспорт, на котором беженцы смогут ездить на экскурсии и осматривать достопримечательности.