Подмосковье 15 марта 2024, 18:45 Сотрудники детской школы искусств в Мытищах приняли активное участие в выборах президента пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Избирательный участок № 1665 для президентских выборов находится в Детской школе искусств № 1 в городском округе Мытищи. Сотрудники школы искусств активно принимают участие в выборах.

Узнать адрес своего избирательного участка можно в разделе «Выборы» личного кабинета на портале госуслуг или же на сайте ЦИК России.

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«Сегодня здесь проголосует часть нашего коллектива, — рассказал сотрудник мытищинского предприятия ООО „Тракс“ Геннадий Ашмарин. — Коллеги прикрепились к участку рядом с работой, поскольку так удобнее. Приходить на выборы стало для нас доброй традицией. Настроение у всех хорошее, ведь мы выбираем будущее для своих детей и внуков. Уверен, что мы сделаем правильный выбор».

Не забудьте, что для участия в очном голосовании на избирательном участке необходимо иметь при себе документ, подтверждающий вашу личность.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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