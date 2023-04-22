Подмосковье 22 апреля 2023, 12:15 Сотрудники детского сада в Дзержинском вышли на субботник Ольга Фельдфебелева

Читать 360tv в

Сотрудницы детского сада, который является частью третьего корпуса лицея № 3 в Дзержинском, вышли на субботник. Женщины убрали прилегающую территорию.

«А погода отличная! Вот и решили поработать на свежем воздухе. И завтра еще поработаем!» — заявили девушки хором.

Педагоги и младший персонал детского сада ударно убрали мусор с клумб, тротуара и прилегающих к территории сада газонов. У них набралось два мешка мусора.

Ранее губернатор Андрей Воробьев анонсировал традиционный субботник 22 апреля.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».