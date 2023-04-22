22 апреля 2023, 12:15
Сотрудники детского сада в Дзержинском вышли на субботник
Сотрудницы детского сада, который является частью третьего корпуса лицея № 3 в Дзержинском, вышли на субботник. Женщины убрали прилегающую территорию.
«А погода отличная! Вот и решили поработать на свежем воздухе. И завтра еще поработаем!» — заявили девушки хором.
Педагоги и младший персонал детского сада ударно убрали мусор с клумб, тротуара и прилегающих к территории сада газонов. У них набралось два мешка мусора.
Ранее губернатор Андрей Воробьев анонсировал традиционный субботник 22 апреля.
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