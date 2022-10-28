Сотрудники БТИ провели встречу по теме гаражной амнистии в Серпухове | 360°

Подмосковье 28 октября 2022, 17:32 Сотрудники БТИ провели встречу по теме гаражной амнистии в Серпухове

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Сотрудники подмосковного БТИ, администрации Серпухова и представители комитета по управлению имуществом встретились с председателями гаражных кооперативов округа. Они обсудили вопросы, связанные с регистрацией объектов.

Участниками встречи стали председатели кооперативов «Союз», «Союз-1», «Союз-2», «Союз-3» и «Ветеран». Они обсудили, как зарегистрировать гараж, какие необходимы документы и какие сроки предоставления услуги.

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Так, зарегистрировать гараж в Подмосковье теперь можно онлайн на официальном сайте МОБТИ. В личном кабинете необходимо заполнить форму и оплатить заказ через «Сбербанк Онлайн» или сервис SberPay.

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С начала года в регионе гаражной амнистией воспользовались 1,5 тысячи раз. Жители зарегистрировали 1,1 тысячи гаражей и свыше 35 квадратных метров земли.