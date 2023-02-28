Подмосковье 28 февраля 2023, 15:19 Сотрудники Банка России провели урок финансовой грамотности для школьников в Дмитрове

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Министерство экономики и финансов Подмосковья совместно с Центральным банком России провело урок финансовой грамотности для учащихся школы № 2 в Дмитровском округе. Ребята Синьковской СОШ нашли творческий подход к изучению данного предмета — они снимают видеоролики «Финансовая грамотность от классиков» на основе литературных произведений.

«На одном из уроков финансовой грамотности нас познакомили с литературными разборами произведений. Нам предложили снять ролик по Островскому», — сообщил ученик 10-го класса Глеб Соколов.

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Так, ребята демонстрируют финансовую безграмотность героев таких произведений, как: «Бесприданница» Островского, «Мертвые души» Гоголя, «Безденежье» Тургенева и других.

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Урок от сотрудников Банка России состоялся в преддверии конкурса «В мире финансов», который пройдет с 1 по 31 марта в рамках межрегионального фестиваля культуры и грамотности в Подмосковье. Перед десятиклассниками с лекцией «Управлять, сохранять и защищать свои финансы» выступил главный эксперт службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Александр Крылатых.

Ребята узнали, как правильно и эффективно управлять финансами, используя разумное потребление и рациональное планирование. Отдельным большим блоком стала тема об инвестировании. Спикер предостерег школьников, обратив внимание на то, что высокого дохода при низких рисках не бывает.

«В презентации, которую мы увидели сегодня, были охвачены многие из тем, к которым мы часто обращаемся в жизни», — поделилась ученица 10-го класса Дарья Тарасова.

Для пятиклассников провели интерактивный урок, на котором рассказали о видах бюджета и о том, как происходит его формирование.

«Творческая идея, воплощенная в видеороликах „Финансовая грамотность от классиков“, которую первыми реализовали десятиклассники школы в Синькове, говорит о том, что у школьников сформирован интерес к финансовой теме», — отметила министр экономики и финансов Подмосковья Наталия Масленкина.

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