Подмосковье 07 марта 2024, 14:22 Сотрудники автоинспекции Солнечногорска поздравили женщин-водителей с 8 Марта пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Стражи порядка Солнечногорска поздравили автоледи с предстоящим праздником 8 Марта. В рамках мероприятия водительницам вручили весенние букеты из тюльпанов.

пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

В преддверии Международного женского дня автоинспекторы организовали акцию «Цветы для автоледи». Масштабное мероприятие прошло возле памятника Давиду Абрамовичу Драгунскому.

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Заместитель начальника автоинспекции России по городскому округу Солнечногорск Дмитрий Зарубкин подчеркнул значимость этой ежегодной акции, направленной на поздравление автоледи и выразил пожелания любви, счастья и добра.

Обращаясь к женщинам-водителям, автоинспекторы напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения и пожелали участникам здоровья, семейного благополучия и весеннего настроения.

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