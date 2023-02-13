Подмосковье 13 февраля 2023, 10:56 Сотрудники авиакорпорации из Балашихи получили награды от Мособлдумы в День науки

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Новый корпус по выпуску композиционных изделий для гражданских самолетов заработал в Балашихе в сентябре прошлого года при поддержке Фонда развития промышленности. На нем будут изготавливать детали для российских авиалайнеров. Сотрудников предприятия наградили в честь Дня науки.

Предприятие посетили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава Балашихи Сергей Юров и генеральный директор авиакорпорации «Рубин» Игорь Ряпин. Они вручили лучшим сотрудникам компании знаки Мособлдумы «За труды», а также благодарственные письма и почетные грамоты.

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Брынцалов отметил, что корпорация не стоит на месте и постоянно развивается. Ученые уже разработали свыше 1300 изделий и систем, а новый корпус позволит в два раза увеличить выпуск тормозных дисков.

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«Мы понимаем, что западные страны вводят всё новые и новые санкции, пытаются подорвать работу целых отраслей нашей экономики. Мы, в свою очередь, вместе с Фондом развития промышленности в сжатые сроки построили новый корпус, где будут производиться уникальные тормозные диски», — сказал он.

Сергей Юров добавил, что большинство сотрудников компании — жители Балашихи.

«Приятно, что более чем из двух тысяч сотрудников предприятия, большая часть — жители Балашихи. Это для нас очень важно, ведь это рабочие места для наших горожан», — сказал он.

«Рубин» производит комплектующие для всей авиатехники России. Это одно из ведущих научно-производственных предприятий страны.

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