Подмосковье 26 января 2023, 12:34 Сотрудники аппарата детского омбудсмена Подмосковья посетят 63 приемные семьи до конца года

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Сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребенка Подмосковья посетят все приемные семьи, которые переехали в Подмосковье или взяли под опеку детей из ДНР. Им помогут в получении льгот и поддержки.

Проект детского омбудсмена «Добро пожаловать в Подмосковье» был запущен четыре года назад. По нему сотрудники аппарата знакомятся с семьями с приемными детьми, которые переехали в Подмосковье. В этом году в проект войдут и те, кто взял на воспитание детей из ДНР.

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«Для нас важно, чтобы они вовремя получали меры социальной поддержки, проходили необходимую реабилитацию, знакомились с нашей культурой, посещали секции и кружки. Будем стараться оперативно решать возникающие вопросы», — отметила детский омбудсмен Ксения Мишонова.

За три года представители уполномоченного посетили 29 таких семей. В них воспитывается в сумме около 200 детей. Как объяснила детский омбудсмен, иногда у родителей возникают проблемы с получением средств реабилитации, лекарств и жилья, поэтому с ними знакомятся и оказывают необходимую помощь.

«Мы узнаем их потребности, помогаем быстрее адаптироваться на новом месте и соблюсти законные интересы подопечных», — объяснила она.

Всего в 2023 году аппарат уполномоченного познакомится с 63 приемными семьями, в которых воспитываются 199 детей.

Ранее губернатор встретился со школьниками, чьи отцы отправились в зону СВО. Во время разговора ученица восьмого класса Яна рассказала Андрею Воробьеву о письмах детей, которые получал ее папа.

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