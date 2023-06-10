Подмосковье 10 июня 2023, 14:44 Сотрудники аэропорта Шереметьево выиграли спортивный турнир ФК «Химки»

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Команда «Шереметьево Безопасность» стали победителями турнира на кубок футбольного клуба «Химки». В течение месяца сотрудники химкинских предприятий играли между собой за победу в соревнованиях по круговому формату.

Участниками соревнований стали коллективы «ИТИС КИТ ВП», «Аэромар», «Корона Фуд», «Латунинг», «Шереметьево Безопасность» и НПО «Лавочкина». Команда научно-производственного объединения установила рекорд по самой крупной победе — 21:1.

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В финальном поединке специалисты аэропорта встретились с представителями «Аэромара», которые не уступили ни одного матча в ходе турнира. Игра завершилась уверенной победой «Шереметьево Безопасность» со счетом 4:1.

«Нам удалось выиграть, поэтому все довольные и радостные. Организация турнира — отличная. У нас был очень загруженный календарь, но все отнеслись с пониманием и пошли к нам навстречу», — поделился играющий тренер команды-победителя Михаил Павлов.

Все участники турнира получили памятные кубки, а трех сильнейших команд наградили медалями и призами. Также по итогам соревнований наиболее отличившихся футболистов представили к индивидуальным наградам. Лучшим вратарем признали Андрея Левашова из «Шереметьево Безопасность», лидером в списке бомбардиров стал Станислав Еремин из НПО «Лавочкина», а лучшим игроком соревнований назвали Дениса Кондрашкина из «Аэромара».

Кроме того, в округе состоялся футбольный турнир на кубок ФК «Химки» среди детей. В соревновании приняли участие 15 команд в возрастной категории до 12 лет и 10 коллективов до 14 лет. Победителями стали представители школ «Лига Первых» и «Лидер».

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