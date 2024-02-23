Подмосковье 23 февраля 2024, 19:16 Сотрудники администрации выявили нарушения в пяти торговых точках Котельников Источник фото: Ольга Фельдфебелева

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Рейд по торговым точкам провели сотрудники администрации города совместно с представителями правоохранительных органов в Котельниках. У продавцов некоторых магазинов не оказалось санитарных книжек.

По словам начальника отдела по защите прав потребителей администрации городского округа Котельники Романа Цыганова, рейд провели после неоднократных обращений жителей.

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«К нам регулярно обращаются жители с жалобами на ненадлежащее состояние мест торговли — как стационарных, так и нестационарных. На этот раз мы проверили пять торговых точек, расположенных по адресам: Кузьминская, 15, Кузьминская, 17 — два магазина, Строителей, 5, Белая Дача, 13», — рассказал Цыганов.

Он добавил, что чаще всего у продавцов отсутствует санитарная книжка, а правилами пожарной безопасности сотрудники магазинов пренебрегают — в торговых точках не работает пожарная сигнализация.

«У одного предприятия истек срок разрешения на рекламную вывеску, ее необходимо будет демонтировать, предписание о снятии уже выписано», — пояснил Цыганов.

Также от отметил, что по всем выявленным нарушениям выпишут протоколы, составят предписания и разошлют в соответствующие ведомства: в налоговую службу, МЧС, Роспотребнадзор».

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