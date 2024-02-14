Подмосковье 14 февраля 2024, 12:02 Сотрудники администрации Лобни вышли вместе с коммунальщиками на уборку снега Телеканал «360»

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Коммунальные службы в Лобне устраняют последствия снегопада, который принес североатлантический циклон «Ольга». Более 250 дворников, десятки тракторов, погрузчиков и самосвалов очищают улицы города. Им на помощь пришли сотрудники администрации под руководством временно исполняющей полномочия главы Анны Кротовой.

Сотрудники администрации Лобни вышли на субботник. Они расчистили тропинки и подходы к социальным учреждениям.

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«Основная задача — почистить дворы, детские площадки, подходы к школам, к дворцам культуры, к больницам. Мы продолжим обязательно эту практику. Раз в три недели субботники будут», — рассказала временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова.

К сотрудникам отделов и управлений администрации присоединились депутаты.

«Мне кажется, труд в первую очередь объединяет нас всех. И я думаю, что такое живое общение — это очень важно для создания нормальной, здоровой обстановки в коллективе», — отметил председатель Совета депутатов городского округа Лобня Александр Кузнецов.

Трудовой десант с поставленной задачей справился, все за пару часов расчистив детские площадки, дорожки и проезды в пяти дворах города.

«В этом году очень много осадков, конечно, жителям это доставляет очень много неудобств. Я думаю, что в таком формате мы будем собираться регулярно. Это только начало. Мы должны помочь нашим жителям», — сказал начальник отдела территориальной безопасности администрации городского округа Лобня Алексей Пашков.

Испытания снегом в этом году, по прогнозам синоптиков, не закончились. На этой неделе вновь обещают метель и сильный гололед.

Ранее временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

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