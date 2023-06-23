Подмосковье 23 июня 2023, 20:03 Сотрудники администрации Лобни прошли диспансеризацию

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Сотрудники администрации городского округа Лобня прошли выездную диспансеризацию в актовом зале здания муниципалитета. Здоровье проверили зарегистрированные в местных поликлиниках, а те специалисты, которые не имеют медицинских карт в учреждениях Лобни, смогли на месте прикрепиться и пройти обследование.

Все желающие смогли сдать кровь на общий анализ, измерить давление и пройти электрокардиографию. Врач-терапевт ответил участникам мероприятия на интересующие вопросы.

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С начала года диспансеризацию прошли уже около 10 тысяч жителей. Главная цель осмотров заключается в выявлении заболеваний на начальных стадиях. Работодатели могут организовать выездные мероприятия для сотрудников без отрыва от производства.

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