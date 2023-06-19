Подмосковье 19 июня 2023, 05:30 Сотрудникам здравоохранения Воскресенска вручили благодарности в День медицинского работника

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Сотрудников больниц и поликлиник Воскресенска поздравили с профессиональным праздником. День медицинского работника отмечают каждое третье воскресенье июня.

Воскресенск был одним из первых округов Московской области, где развернули ковидный госпиталь.

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«Вы великолепный коллектив, вы великолепные труженики, и не даром Андрей Воробьев — наш губернатор — чаще всего бывает в Воскресенских больницах, очень часто ваши заслуги приводит в пример. Вы народное достояние, вы спасаете людей», — сообщил главврач Воскресенской областной больницы и заслуженный врач РФ Юрий Райхман.

«Именно вы встречаете нас на входе в этот мир, делаете все, чтобы мы пробыли в нем как можно дольше. Спасибо вам за ваш труд!» — поблагодарил глава округа Алексей Малкин.

Труд медицинских работников невозможно переоценить. Зоя Фомичева с детства мечтала только о педиатрии — первые два года после института работала в перинатальном центре врачом неонатологом.

«Бывало так, что ребенок рождается с нулем, приходилось интубировать и переводить в реанимацию, спасать жизни и подключать бригаду реаниматологов», — сообщила заведующая педиатрическим отделением, врач-педиатр детской поликлиники № 1 Зоя Фомичева.

Мария Мухина работает хирургической медсестрой почти 40 лет. Она ассистирует врачам в операционной, ухаживает за выздоравливающими пациентам и помогает им встать на ноги.

«Мое отношение к жизни и к людям — дать помощь, которой я научилась за свою практическую деятельность, качественно и без последствий, чтобы человек от меня ушел здоровым», — заявила медсестра хирургического отделения Мария Мухина.

В профессиональный праздник за добросовестный труд благодарностью министерства здравоохранения РФ и почетными грамотами министерства здравоохранения Подмосковья и главы Воскресенска наградили лучших представителей сферы здравоохранения.

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