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    27 апреля 2022, 11:33

    Сотрудникам Шереметьево предложили более 190 вакансий в дорожной отрасли Подмосковья

    Анастасия Аброськина

    Сотрудники аэропорта Шереметьево, отправленные в простой из-за закрытия терминалов, получили более 190 предложений работы в дорожной отрасли Подмосковья. Для этого провели специальную ярмарку вакансий.

    Сотрудникам Шереметьево предложили более 190 вакансий в дорожной отрасли Подмосковья | Изображение 1

    Заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова подчеркнула, что губернатор Андрей Воробьев дал поручение оказать максимальную поддержку.

    По ее словам, сотрудникам аэропорта предложили более 190 вакансий в Минтрансе, «Мосавтодоре» и «Мострансавто».

    Порядка 150 человек уже заинтересовались вакансиями, с ними работают специалисты отдела кадров

    Анна Кротова.

    Участниками ярмарки вакансий стали более 10 крупнейших компаний. Это РЖД, Федеральная пассажирская компания, «Мособлгаз», «Лента», «Пятерочка», «Магнит» и другие.

    Сотрудникам Шереметьево предложили вакансии водителей, машинистов, трактористов, бухгалтеров, слесарей по ремонту автомобилей, ведущих инженеров.

    Сотрудникам Шереметьево предложили более 190 вакансий в дорожной отрасли Подмосковья | Изображение 2

    Основное количество предложенных рабочих мест пришлось на Химки, Долгопрудный, Мытищи, Одинцово, Солнечногорск, Лобню.

    Ранее из-за сокращения международных рейсов аэропорт Шереметьево приостановил работу нескольких терминалов.

    Свыше 3,2 тысячи сотрудников перевели в режим простоя. Им выплачивают 2/3 оклада. У них сохраняются рабочее место и медицинская страховка.