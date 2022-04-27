Сотрудникам Шереметьево предложили более 190 вакансий в дорожной отрасли Подмосковья

Сотрудники аэропорта Шереметьево, отправленные в простой из-за закрытия терминалов, получили более 190 предложений работы в дорожной отрасли Подмосковья. Для этого провели специальную ярмарку вакансий.

Заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова подчеркнула, что губернатор Андрей Воробьев дал поручение оказать максимальную поддержку.

По ее словам, сотрудникам аэропорта предложили более 190 вакансий в Минтрансе, «Мосавтодоре» и «Мострансавто».

Порядка 150 человек уже заинтересовались вакансиями, с ними работают специалисты отдела кадров Анна Кротова.

Участниками ярмарки вакансий стали более 10 крупнейших компаний. Это РЖД, Федеральная пассажирская компания, «Мособлгаз», «Лента», «Пятерочка», «Магнит» и другие.

Сотрудникам Шереметьево предложили вакансии водителей, машинистов, трактористов, бухгалтеров, слесарей по ремонту автомобилей, ведущих инженеров.

Основное количество предложенных рабочих мест пришлось на Химки, Долгопрудный, Мытищи, Одинцово, Солнечногорск, Лобню.

Ранее из-за сокращения международных рейсов аэропорт Шереметьево приостановил работу нескольких терминалов.

Свыше 3,2 тысячи сотрудников перевели в режим простоя. Им выплачивают 2/3 оклада. У них сохраняются рабочее место и медицинская страховка.