Сотрудникам рассказали обязанности работодателей Подмосковья во время удаленки

Работодатель не имеет права отправлять заболевшего ковидом сотрудника в отпуск за свой счет. Он должен подписать больничный лист, иначе это — самоуправство. Такое заявление сделал постоянный представитель в Мособлдуме Александр Горбылев во время брифинга.

У Горбылева спросили, что делать, если работодатель отказывается подписать больничный сотруднику с ковидом, вместо этого предлагая ему уйти в отпуск за свой счет.

«На самом деле, это просто самоуправство, на мой взгляд, на месте работодателя. Существуют органы прокуратуры, которые обладают полномочиями по универсальным проверкам. Они принимают достаточно быстрые и оперативные меры в таких случаях», — ответил он.

Горбылев также напомнил, что есть специализированная трудовая инспекция, которая должна следить за такими нарушениями.

«Человеку надо обращаться в компетентные органы, потому что больничный при заболевании выдается в любом случае. И обязанность работодателя — его оплатить», — подчеркнул он.

Постоянный представитель в Мособлдуме также напомнил, что больничный выплачивается не полностью за счет средств работодателя. Деньги на него берут из Фонда социального страхования.

Он также подчеркнул, что технику для удаленной работы должен предоставить работодатель. При этом сотрудник не становится ее собственником, а просто получает во временное пользование — на срок дистанционки.

«Необходимо урегулировать порядок ее содержания на удаленном месте работы. И это обязанность работодателя. Перекладывать ее на работника недопустимо по законодательству», — заключил он.