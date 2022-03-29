Сотрудникам предприятия «Выбор-МСК» рассказали об антикризисных мерах поддержки

Депутат Госдумы Александр Коган на встрече с коллективом предприятия «Выбор-МСК» рассказал об экономической ситуации, поставках оборудования и зарубежных комплектующих, а также мерах поддержки россиян и предприятий.

Коган с рабочим визитом в понедельник, 28 марта, посетил каширское предприятие.

Российское правительство принято уже три пакета антикризисных мер. Среди них ряд льгот для отдельных категорий россиян, фиксация кадастровой стоимости земли и имущества на уровне 1 января 2022 (чтобы не допустить увеличения налогов), а также кредитные каникулы и другие. Для крупных промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса также есть серьезные послабления.

Разговор также коснулся и ажиотажа на некоторые категории товаров, в частности, на сахар. Проблем с ним на самом деле нет, поставки остались на прежнем уровне. Правда, крупные сети и увеличивать их не спешат. Причина этому довольно банальна: для увеличения поставок нужно перестраивать логистику. При этом многие люди уже закупились на несколько месяцев вперед. Это значит, что «качели» двинутся в обратную сторону в ближайшее время, и сахар снова будет лежать на полках. Правда есть и те, кто решил на ситуации навариться. К примеру, один предприниматель скупал весь сахар в сетевых магазинах и выставлял у себя, предварительно накинув 30-40 рублей. Но ему уже объяснили, что на товарах первой необходимости спекулировать не нужно.

Коган призвал не стесняться и задавать любые вопросы, даже неудобные. Сотрудников предприятия интересовало, как теперь закупать нужные для производства расходники и комплектующие. Выходы есть: первое, большинство стран не разорвали торговые отношения с Россией, они готовы выступить в качестве посредников в торговой цепочке, с адекватной наценкой, при которой производство останется рентабельным. Второе —нельзя забывать про возможность закупок в Азии.

Другой вопрос был в логистике. Выросла нагрузка на железнодорожное сообщение по некоторым направлениям.

Один из сотрудников предприятия отметил, что очень нужен щебень. Коган эту проблему «взял на карандаш». Одно из решений заключается в договоренности с подмосковным карьером. Главное — чтобы сырье удовлетворяло всем требованиям по качеству. «Выбор-МСК» не собирается снижать эту планку.

«Выбор-Мск» — это часть Федеральной компании — одного из крупнейших производителей тротуарной плитки и элементов благоустройства в России ГК «Выбор» представленной пятью заводами на территории РФ.

Продукция компании «Выбор» высоко ценится за оснащенность каждого завода компании новейшим автоматизированным оборудованием, наличие собственных аттестованных лабораторий, которые производят контроль качества на каждом этапе производства, использование в фактурном слое изделий натуральных природных камней и высококачественных пигментов.