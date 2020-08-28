facebook_pixel
    28 августа 2020, 18:10

    Сотрудникам Научно-исследовательского технологического института Балашихи вручили награды парламента

    Анастасия Максимовских , Юлия Уткина

    Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров встретились с коллективом одного из градообразующих предприятий — Научно-исследовательского технологического института имени П. И. Снегирева. Отличившимся сотрудникам вручили награды областного парламента.
    Сотрудникам Научно-исследовательского технологического института Балашихи вручили награды парламента

    Предприятие является одним из ведущих в области разработки и создания специальных технологий и нестандартного оборудования для заводов оборонного комплекса. Оно входит в корпорацию РОСТЕХ.

    «Здесь накоплен уникальный опыт в сфере обеспечения безопасности нашей страны, активно развиваются и гражданские отрасли производства. Есть планы открыть вторую смену — а это новые рабочие места, доходы бюджета. Хорошо развита социальная составляющая на предприятии — зарплаты здесь выше средних по области», — отметил Игорь Брынцалов.

    Сотрудникам Научно-исследовательского технологического института Балашихи вручили награды парламента | Изображение 1

    Отличившимся сотрудникам института имени Снегирева Игорь Брынцалов вручил награды Мособлдумы. Благодарственные письма получили Сергей Артемов, Роман Горшков, Светлана Горкина, Андрей Калачев, Николай Соловьев и Евгений Струихин.

    Сотрудникам Научно-исследовательского технологического института Балашихи вручили награды парламента | Изображение 2

    «Спасибо за ваш труд, профессионализм, качественную работу. Желаю дальнейших успехов и поздравляю с наступающим Днем города», — сказал Игорь Брынцалов.

    Новости SMI.FM