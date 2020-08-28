Сотрудникам Научно-исследовательского технологического института Балашихи вручили награды парламента

Предприятие является одним из ведущих в области разработки и создания специальных технологий и нестандартного оборудования для заводов оборонного комплекса. Оно входит в корпорацию РОСТЕХ.

«Здесь накоплен уникальный опыт в сфере обеспечения безопасности нашей страны, активно развиваются и гражданские отрасли производства. Есть планы открыть вторую смену — а это новые рабочие места, доходы бюджета. Хорошо развита социальная составляющая на предприятии — зарплаты здесь выше средних по области», — отметил Игорь Брынцалов.

Отличившимся сотрудникам института имени Снегирева Игорь Брынцалов вручил награды Мособлдумы. Благодарственные письма получили Сергей Артемов, Роман Горшков, Светлана Горкина, Андрей Калачев, Николай Соловьев и Евгений Струихин.

«Спасибо за ваш труд, профессионализм, качественную работу. Желаю дальнейших успехов и поздравляю с наступающим Днем города», — сказал Игорь Брынцалов.