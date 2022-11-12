Подмосковье 12 ноября 2022, 13:11 Сотрудникам МВД Ленинского округа вручили ключи от новых квартир Глава Ленинского округа Спасский поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником РИА «Новости»

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Глава Ленинского округа Алексей Спасский поздравил сотрудников МВД с их профессиональным праздником. Правоохранителям вручили ключи от служебных квартир.

«Мы так решили, что [будем дарить] не только сертификаты, но и ключи с адресом, что бы можно сегодня пойти и проверить [жилье]», — рассказал Спасский.

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Особенно отличившихся сотрудников наградили и присвоили им новые звания. На сегодняшний день в округе несут службу более 500 полицейских.

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«Мы каждый год на профессиональный праздник желаем, чтобы следующий год был спокойнее, стабильнее. Пока получается не очень. Но тем выше слова благодарности, та слава, с которой вы работаете, трудитесь, находитесь на передовой, на линии соприкосновения», — отметил Спасский.

Участники мероприятия почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших во время Великой Отечественной войны и в горячих точках. Собравшиеся возложили цветы к мемориалу в Видном, который открыли на территории местного УМВД в 2021 году к Дню полиции.

«Сегодня еще и день памяти тех, кто посвятил себя служению закону, кто отдал свою жизнь за жизнь наших граждан и мирное небо над головой», — подчеркнул врио начальника УМВД России по Ленинскому округу.