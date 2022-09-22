Президентский проект «Производительность труда» презентуют на форуме в Сочи | 360°

Подмосковье 22 сентября 2022, 16:04 Поделиться Telegram

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Viber Президентский проект «Производительность труда» презентуют на форуме в Сочи

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Четвертый форум «Производительность 360» пройдет в Сочи 14 октября. На мероприятии продет сессия для работников медиа, где подробно расскажут о нацпроекте.

Во время сессии для пресс-секретарей и других работников медиа пройдут мастер-классы и лекции. Они будут касаться как самой «Производительности труда», так и ее освещения в СМИ. Также пройдет церемония награждения предприятий, показавших в рамках нацпроекта самые высокие результаты.

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На мероприятии будут представители Подмосковья.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о почти полном отсутствии безработицы в Подмосковье. Он назвал главной задачей повышать условия труда.

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