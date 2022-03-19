Сотрудникам крупных предприятий Ступина разъяснили антикризисные меры поддержки

Сотрудники Ступинского химического завода, косметического производства «Дина+» и завода по изготовлению строительных смесей MAPEI получили консультации по волнующим их вопросам на фоне новой экономической ситуации. Людей интересовали меры поддержки для компаний, вероятность дефицита товаров, индексация пенсий.

На вопросы ответил депутат Госдумы Александр Коган в рамках встречи с коллективами крупных предприятий городского округа Ступино. Он рассказал о текущей политической и экономической ситуации в мире, антикризисных мерах поддержки.

Сотрудников волновало, будет ли индексация пенсий, исчезнут ли с полок магазинов детские подгузники, введет ли правительство льготные кредиты для системообразующих предприятий и стоит ли скупать сахар.

Коган заверил, что экономика страны достаточно устойчива для того, чтобы выполнить все социальные обязательства. Отдельное внимание он уделил двум масштабным пакетам мер поддержки, уже принятым Государственной думой, и законопроектам, которые только готовятся к рассмотрению.

Говоря о прогнозируемом уровне инфляции, Коган пояснил, что достоверно оценить его можно будет лишь после того, как определятся новые логистические цепочки в обход Европы — через Турцию и страны Восточной Азии.