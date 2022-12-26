Подмосковье 26 декабря 2022, 12:51 Сотрудников МЧС Химок наградили в преддверии профессионального праздника

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День спасателя отметят в России 27 декабря. В честь праздника в здании «Арена Химки» прошло награждение сотрудников МЧС. Они получили почетные грамоты, медали и плазменный телевизор.

Начальник аварийно-спасательного отряда «ХимСпас» Сергей Проскуряков начал работать в ведомстве в 2005 году. С тех пор в работе службы многое поменялось, рассказал он. Так, значительно сократилось время обработки информации от потерпевшего и выезда.

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«Опрос длится меньше минуты, и уже через четыре минуты мы выезжаем. Драгоценное время на само спасение увеличивается. А это самое главное», — сказал он.

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Спасателя работают сутки через трое. После открытия смены начинаются учебные занятия — спасатели занимаются по несколько часов в день. Они изучают противопожарную безопасность, тактико-специальную подготовку и другие дисциплины.

«Мы должны всегда быть в готовности, всегда повторять материал, отрабатывать нормативы. Наша работа — спасать людей. В подобных ситуациях счет идет на секунды, поэтому все должно быть доведено до автоматизма. Когда ты заступил на свою смену на сутки, ты всегда в режиме готовности, в любой момент может что-то произойти», — рассказал Сергей Проскуряков.

Он добавил, что важное в работе спасателя — это психологический фактор. Сотрудник службы должен уметь поддержать человека и проявить великодушие.

С начала года сотрудники «ХимСпас» совершили 860 выездов и спасли 30 человек, восемь из которых — дети.

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