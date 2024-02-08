Подмосковье 08 февраля 2024, 19:41 Сотрудникам «Энергомаша» в Химках вручили благодарственные письма в честь Дня российской науки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

День российской науки отпраздновали в научно-производственном объединении «Энергомаш» в Химках. Депутат Государственной Думы Ирина Роднина поздравила работников и вручила благодарственные письма лучшим сотрудникам.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

«Энергомаш» признан флагманом отечественной науки и ключевым элементом оборонно-промышленного комплекса России. Достижения объединения свидетельствуют о высоком профессионализме его ученых.

Реклама

«Я всех поздравляю с профессиональным праздником. Наука в нашей стране всегда была на особом контроле. Я недавно была на выставке на ВДНХ в павильоне „Космос“ и была очень горда достижениями химкинских научно-производственных объединений „Энергомаш“ и Лавочкина. Эти предприятия известны не только в России, но и за рубежом», — рассказала депутат Государственной Думы Ирина Роднина.

За прошедший год ракетные двигатели, созданные в «Энергомаше», успешно применялись в 20 космических запусках. Специалисты по летным испытаниям обеспечили техническую поддержку для 17 запусков ракет-носителей. Все запуски проводили с жидкостными ракетными двигателями разработки химкинского предприятия на космодромах России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что предприятие «Энергомаш» продолжит расширять свое участие в авиационном производстве.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».