Подмосковье 15 августа 2023, 15:00 Мособлизбирком: сотрудника полиции закрепят за каждым избирательным участком в Подмосковье Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

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Губернаторские и муниципальные выборы в Подмосковье пройдут с 8 по 10 сентября. Сотрудники полиции проследят за порядком на всех избирательных участках, сообщили в Мособлизбиркоме.

Такой формат работы сотрудников органов внутренних дел будет отличаться от несения службы в обычных условиях.

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Для них создали специальную памятку, где подробно перечисли все обязанности в условиях выборов.

Также во время голосования дополнительно задействуют систему «Безопасный регион» — это видеокамеры, подключенные к единой базе. Они помогут следить за всеми территориями, прилегающими к участкам.

В Мособлизбиркоме подчеркнули, что все избирательные участки оснастят системами видеофиксации.

Ранее по решению избирательной комиссии первым кандидатом на выборах губернатора Подмосковья зарегистрировали Андрея Воробьева. От ЛДПР — Кирилла Жигарева, от КПРФ — Александра Наумова, от «Справедливой России» — Анатолия Никитина.

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