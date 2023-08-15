15 августа 2023, 15:00
Мособлизбирком: сотрудника полиции закрепят за каждым избирательным участком в Подмосковье
Губернаторские и муниципальные выборы в Подмосковье пройдут с 8 по 10 сентября. Сотрудники полиции проследят за порядком на всех избирательных участках, сообщили в Мособлизбиркоме.
Такой формат работы сотрудников органов внутренних дел будет отличаться от несения службы в обычных условиях.
Реклама
Для них создали специальную памятку, где подробно перечисли все обязанности в условиях выборов.
Также во время голосования дополнительно задействуют систему «Безопасный регион» — это видеокамеры, подключенные к единой базе. Они помогут следить за всеми территориями, прилегающими к участкам.
В Мособлизбиркоме подчеркнули, что все избирательные участки оснастят системами видеофиксации.
Ранее по решению избирательной комиссии первым кандидатом на выборах губернатора Подмосковья зарегистрировали Андрея Воробьева. От ЛДПР — Кирилла Жигарева, от КПРФ — Александра Наумова, от «Справедливой России» — Анатолия Никитина.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Единый день голосования
Выборы в Подмосковье — 2023
Реклама
Реклама