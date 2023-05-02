Подмосковье 02 мая 2023, 03:25 Сотрудник музея показал, как праздновали Первомай в Наро-Фоминске почти сто лет назад

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Научный сотрудник историко-краеведческого музея в Наро-Фоминске Федор Пущин показал, как округ праздновал 1 Мая почти сто лет назад. Уникальные фотоснимки местный житель достал из коробки на своей полке.

«Невероятно, но факт — это 1924 год. Первомай в Наро-Фоминске!» — заявил мужчина.

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На черно-белом снимке поле с десятками людей в рубашках и платьях, с развивавшимися флагами и транспарантами.

«Нам известно не только время, когда был сделан снимок. Ценно и то, что мы установили место — это нынешний Центральный парк Наро-Фоминска. До этого — парк Воровского», — рассказал Федор, показывая старый план усадьбы Щербатовых.

В 1919 году Наро-Фоминский исполком решил считать центром поселения именно это имение. Сейчас там располагается стадион. В 1924 здесь был пустырь, который идеально подходил для проведения «маевок».

Шесть негативов сделал фотограф Вячеслав Лебедев. Он работал на Наро-Фоминской прядильной фабрике с 1914 по 1930 годы. Мужчина трудился электриком, лаборантом и техником по смазочным материалам, а фотографией увлекался в свободное время.

Научные сотрудники оцифровали эти изображения. Фотопластины почти столетней давности поразили их качеством. На карточках можно рассмотреть лица усатых мужчин и вихрастых пионеров, кто-то из них в картузе и начищенных до блеска сапогах, а кто-то босиком.

«Скорее всего, фотограф сделал этот кадр до прохождения праздничного шествия — колонна уже собрана, но сигнала к началу прохождения не прозвучало. Но нам остается лишь строить догадки. И радоваться тому, что мы хоть немного имеем представление о том, как отмечался Первомай в двадцатые годы прошлого столетия», — добавил Пущин.

На другой фотографии запечатлели Первомай 1930-х годов. В центре кадра находятся работницы прядильно-ткацкой фабрики. В праздник Весны и Труда коллектив предприятия выходил на демонстрацию с тканями с авторскими орнаментами. Платья из этих материалов носили по всему Советскому Союзу, и они были предметом гордости.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил двух жителей Московской области — Татьяну Бабурову и Юрия Милехина — с присвоением звания Героя Труда России. Также глава региона поздравил всех жителей с праздником Весны и Труда.

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