Подмосковье 08 сентября 2023, 13:49 Сотрудник «Мособлгаза» рассказал о своей мотивации прийти на выборы в Мытищах Роман Яковлев

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Сотрудник «Мособлгаза» Александр Сурнов из Мытищ проголосовал в первый день выборов губернатора Московской области на участке в гимназии № 1. Мужчина объяснил, почему это важно для него.

В «Мособлгазе» Александр работает водителем. На выборы пришел рано утром, чтобы голосовать лично.

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«Все и везде нравится не может, но для этого и нужно выражать свою позицию. Я работаю в городском округе Мытищи и что-то подмечаю для себя каждый день. Поэтому пришел и проголосовал», — рассказал Сурнов.

Председатель УИК № 1662 в Мытищах Алексей Хомельков отметил, что выборный процесс на участке идет по плану.

По данным на 12:08 по московскому времени, в Московской области в режиме дистанционного электронного голосования приняли участие уже 213 180 человек — 47,88% избирателей. Всего на ДЭГ зарегистрировался 445 261 избиратель.

К 10:00 явка достигла 3,75%. На избирательных участках в регионе проголосовали свыше 226 тысяч избирателей.

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